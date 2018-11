La Stampa: "Conto da chiudere". Juve, un punto per gli ottavi

© foto di www.imagephotoagency.it

"Conto da chiudere" è il titolo che La Stampa propone in apertura delle sue pagine sportive in relazione all'impegno di Champions League di questa sera della Juventus contro il Valencia. "Allo Stadium - si legge - c'è Juve-Valencia: ai bianconeri basta un punto per raggiungere gli ottavi. Ronaldo cerca la rivincita dopo il rosso dell'andata: agli spagnoli ha già segnato quindici gol".