La Stampa: "Covid, Genoa-Torino rinviata, ma per la Lega è un'eccezione"

"Covid, Genoa-Torino rinviata, ma per la Lega è un'eccezione". Questo il titolo all'interno delle pagine de La Stampa sul rinvio di Genoa-Torino: "D'ora in poi si dovrà giocare se almeno 13 calciatori sono disponibili così come prevede l'Uefa. Buon senso e un po' di regole. Il buon senso ha fatto sì che la Lega di Serie A decidesse di rinviare Genoa-Torino in programma per domani pomeriggio al Ferraris. «Hanno chiuso il Senato per due positivi e noi stiamo a chiederci cosa fare?», avrebbe raccontato ai colleghi il patron della Lazio Claudio Lotito durante il consiglio del verdetto".