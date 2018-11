© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio a Cristiano Ronaldo sulle colonne de La Stampa. "CR100 di queste vittorie. E così supera anche la Juve" è il titolo scelto dal quotidiano per l'ennesimo storico traguardo centrato dal fenomeno portoghese. "E' il primo calciatore - si legge - a vincere cento partite in Champions League. I bianconeri sono a 91 successi nella coppa che inseguono dal 1996, ma ora hanno l'uomo giusto per spezzare il tabù".