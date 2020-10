La Stampa: "CR7 al momento giusto. La Juventus ha bisogno dei suoi gol"

Torna CR7. Sta bene e soprattutto non vede l'ora di scendere in campo. Ronaldo ha saltato quattro partite tra campionato e coppe, dove la Juve ha ottenuto solo una vittoria (Kiev). Il portoghese non ha potuto neppure affrontare Messi nella sfida di Champions contro il Barcellona a causa di un tampone lievemente positivo. Andrea Pirlo sorride e ritrova la sua migliore arma (tre gol nelle prime due gare), preziosa per affrontare le prossime tre trasferte con più serenità. A riportarlo è La Stampa.