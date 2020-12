La Stampa: "Cristiano Ronaldo si prende la scena a casa Messi"

vedi letture

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Cristiano Ronaldo si prende la scena a casa Messi". I due non sono mai stati così romantici come ieri sera tra sorrisi, abbracci, sguardi divertiti e persino, quasi, complici. Questo anche perché non si incrociano da 31 mesi e i confronti non ravvicinati si sono fatti leggeri, meno invadenti. CR7 segna per la prima volta contro il Barça in Champions, strano per uno che al Camp Nou ha realizzato 14 gol in 17 partite: solo 4 club sono stati bersaglio migliore nella carriera del portoghese. Altro record: i blaugrana non avevano mai preso 2 gol in 20 minuti in Europa e mai gli avevano fischiato 2 rigori contro.