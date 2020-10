La Stampa critica Ronaldo: "L'ha sparata grossa e brutta. L'isolamento annebbia le idee"

"CR7, l'isolamento annebbia le idee", scrive La Stampa con vena polemica. Il quotidiano sottolinea come Cristiano Ronaldo abbia deciso di non dare più buoni consigli ma solo cattivo esempio, riferendosi a quella sua uscita social: "Il tampone è una stronzata". Serviva un colpo da fenomeno per attirare l'attenzione, ora che evidentemente non c'è più il sole da prendere sulla terrazza con vista mondo. Il tutto mentre c'è chi per essere testato e conoscere il responso attende anche più di una settimana.