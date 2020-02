La Stampa: "Cuore, testa e difesa: 7 giorni per risanare il Toro"

"Cuore, testa e difesa. Longo si dà 7 giorni per risanare il Toro". Titola così a pagina 36 La Stampa in riferimento al Torino di Moreno Longo a cui è stato affidato il compito di riportare i granata più su in classifica: "Il tecnico è inesperto di Serie A ma conosce bene la realtà granata. Lunedì prossimo il Milan: possibile un nuovo modulo a due punte".