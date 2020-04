La Stampa: "Da Fed e Bce una pioggia di miliardi"

"Da Fed e Bce una pioggia di miliardi", è il titolo in prima pagina sull'edizione odierna de La Stampa. Contro la crisi scendono in campo le banche centrali. La Fed: "Tassi a zero finché necessario" dopo il calo del Pil americano del 4,8%. E oggi arriva il maxi-scudo Bce sul debito europeo. Nel frattempo dal Consiglio dei ministri arriva il via libera all'App Immuni, che potrà partire anche con il 30% degli utenti.