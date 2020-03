La Stampa: "Da Juve-Inter a Don Matteo giocate in caduta libera: il futuro è una scommessa"

vedi letture

"Da Juve-Inter a Don Matteo giocate in caduta libera: il futuro è una scommessa". Questo il titolo su La Stampa a pagina 27 che analizza le possibili scommesse che possono essere fatte in questo periodo con tutto lo sport fermo: "Dal risultato di Juve-Inter allo share di un episodio di «Don Matteo», dai marcatori di una partita agli eliminati di una puntata del «Grande Fratello Vip», dall'antepost per chi vincerà lo scudetto a quello per chi si porterà a casa un David di Donatello: una metamorfosi totale sul come, cosa, dove, quando e quanto puntare ha investito il macrocosmo delle scommesse. Ai tempi del coronavirus, con le agenzie chiuse, pochissime evasioni, rigorosamente online, passa il convento dello sport agli scommettitori in cerca di giocate quotidiane".