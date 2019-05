La Stampa: "Da Ljajic a Bonifazi, il Toro capitalizza i prestiti"

Sull'edizione odierna de La Stampa si parla anche di Torino e di calciomercato. I granata infatti potrebbero avere a disposizione un bel tesoretto generato dalle cessioni di tutti quei giocatori attualmente in prestito ad altre squadre. Ciò permetterebbe l'acquisto di giocatori importanti senza sacrificare alcun big sul mercato. Si parla di elementi come Ljajic, Lyanco, Bonifazi, Boyé e Niang. Rientrerà alla base, invece, Edera, che a Bologna ha giocato con il contagocce anche a causa di qualche infortunio di troppo.

Il progetto Juve U23 cambia protagonisti - Finestra anche sulla Juventus Under 23, decisa a cambiare i protagonisti del proprio progetto. Cambio in panchina, dove saluta Zironelli che verrà probabilmente sostituito da uno tra Pirlo e Aglietti. Attenzione però al nome nuovo, Angelo Alessio, già vice di Antonio Conte. Ci sono richieste per alcuni gioiellini come Portanova e Nicolussi, mentre come fuoriquota non si punterà più su Mokulu, destinato all'addio.