La Stampa, De Laurentiis su Higuain: "Se Ancelotti me lo chiede..."

© foto di Alessio Del Lungo

"Se Ancelotti me lo chiede...". Queste le parole presenti all'interno de La Stampa, a pagina 35, di Aurelio De Laurentiis su Gonzalo Higuain. Il presidente del Napoli blinda il suo allenatore e poi bacchetta anche Lorenzo Insigne e Dries Mertens: "Se Lorenzo pensa che la sua avventura qui sia quasi finita, allora dia il massimo per non restare incompreso. Non posso fare pazzie per i rinnovi di Callejon e Mertens: se vogliono andare in Cina, allora vadano".