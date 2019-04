La Stampa: "Destini incrociati. Ma Inter-Juve vale meno di Toro-Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Destini incrociati". Così La Stampa apre le sue pagine sportive odierne, in vista di un weekend molto speciale: "Torino-Milano insieme fanno 78 scudetti, le capitali del nostro calcio. Ma stavolta Inter-Juve vale meno di Toro-Milan". Il derby d'Italia, infatti, mette di fronte la squadra già campione d'Italia con l'Inter che ormai ha la qualificazione Champions in cassaforte. È proprio quest'ultimo, invece, l'obiettivo per cui lotteranno granata e rossoneri.