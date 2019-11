La Stampa di spalla: "Juve ribalta Atalanta. L'Inter insegue"

Sabato d'alta classifica, in campo sia la prima che la seconda della classe e in entrambi i casi c'entra Torino. E infatti se ne parla su La Stampa, perché ieri sono scesi in campo sia la Juventus, vittoriosa a Bergamo, che il Torino, caduto in casa con l'inseguitrice bianconera Inter. Di spalla il quotidiano titola: "La Juve ribalta l'Atalanta: 3-1. L'Inter insegue con tre gol al Torino".