La Stampa: "Dybala e la Juve: tocca a Sarri rilanciarlo"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa propone un interessante focus su Paulo Dybala, autore di una stagione in chiaro scuro, conclusa con una Copa America ad alto livello. Il quotidiano torinese titola: "Dybala e la Juve, alla ricerca della Joya perduta. Dopo il no all'Inter ora tocca a Sarri rilanciarlo". L'argentino ha rifiutato l'Inter per giocarsi le sue carte in bianconero, consapevole della grande capacità di far trovare la porta ai suoi attaccanti che possiede Maurizio Sarri. Ora tocca proprio al tecnico ritrovare il sorriso dell'attaccante argentino, dopo una stagione da sole 10 reti.