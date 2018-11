La Stampa e il confronto Higuain-Bonucci: "100 di questi giorni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan-Juve, come giusto che sia, ruba la scena. E, in particolar modo, lo fa anche il confronto tra Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci, che in estate si sono scambiati la maglia e adesso si ritroveranno di fronte. "100 di questi giorni", è il titolo de La Stampa, che sottolinea come i due si ritrovino di fronte a cento giorni dal clamoroso affare estivo.