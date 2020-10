La Stampa e la fiducia di Pirlo: "Non sono preoccupato. Il Barça è un'altra storia"

"Non sono preoccupato. Il Barça è un'altra storia", scrive oggi La Stampa. Gli ultimi risultati in campionato e gli infortuni della Juventus seminano inquietudini, aspettando il Barcellona. Anche se per Bonucci sono escluse lesioni e la carica virale ormai ridottissima regala speranza per la negatività di Ronaldo al tampone atteso oggi. Pirlo non invoca attenuanti e non nasconde i problemi: "Siamo stati troppi remissivi in avvio, non possiamo prendere sempre uno schiaffo per reagire". Ma conserva tranquillità e non trema in vista della Champions: "Siamo in fase di costruzione, è un progetto a lunga durata, nessuna preoccupazione. Sono due partite diverse".