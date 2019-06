La Stampa elogia l'Italia: "Gli azzurri in Grecia vanno sul velluto"

L'Italia trionfa in Grecia grazie alle reti di Barella, Insigne e Bonucci, conquistando la vetta del girone e mettendo il piede giusto verso il pass per Euro 2020. "Gli azzurri in Grecia vanno sul velluto: finisce 3-0", si legge in prima pagina su La Stampa, che in taglio alto pubblica una foto che ritrae Insigne e soci festanti dopo una delle tre reti messe a segno.