"Europa, sul treno in ritardo c’è spazio per (quasi) tutti". La Stampa guarda così all'incredibile corsa per il quarto posto, in cui si fa a gara a chi va più piano e tutti possono sperare. Soltanto nel 2009, scrive il quotidiano, vi erano tante squadre in corsa: nove nel giro di due punti, da 25 a 23.