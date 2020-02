vedi letture

La Stampa: "Fiducia e rilancio: il test della verità per la Juve di Sarri"

"Fiducia e rilancio: c'è il test della verità per la Juve di Sarri". Questo il titolo a pagina 37 che La Stampa dedica a Maurizio Sarri e alla Juventus: "E adesso la parola passa al campo. Dopo la cena di lunedì sera con il presidente Andrea Agnelli, a cui si è poi aggiunto il ds Fabio Paratici per un summit informale in cui affrontare e risolvere i problemi della Juventus, tocca a Maurizio Sarri dare le risposte giuste. Non solo nella conferenza stampa odierna per introdurre la semifinale di Coppa Italia con il Milan, ma anche e soprattutto in questo ciclo di partite che per i bianconeri vale già un pezzo di stagione (e di futuro)".