La Stampa: "Figc, frenata su playoff e playout"

Nella sezione sportiva de La Stampa oggi in edicola troviamo il titolo: "Figc, frenata su playoff e playout". Il piano B, quello che racconta della novità dei playoff e playout nel calcio, si allontana. I club di A non li vogliono come via d'uscita nel caso in cui il campionato si fermasse di nuovo, ma non definitivamente e, adesso, la Figc sta pensando ad innescare la retromarcia. Così, una volta ricominciata la stagione alle 19,30 di sabato 20 giugno con Torino-Parma, il piano B del presidente Gravina rimarrebbe solo uno: se per colpa di un'eventuale, ed improvvisa, crescita esponenziale dei contagi il calcio fosse costretto ad interrompere il suo, nuovo, cammino, verrebbe adottata la soluzione della classifica «cristallizzata» al momento con l'entrata in scena dell'algoritmo senza assegnazione dello scudetto. Playoff e playout solo se non si riparte.