La Stampa: "Figuraccia per un’ora. Poi il Milan si riscatta"

© foto di PHOTOVIEWS

"Figuraccia per un’ora. Poi il Milan si riscatta". La Stampa analizza così il rocambolesco successo in Europa League del Milan sul Dudelange. "Una figuraccia, quella che Gennaro Gattuso voleva evitare in Europa League - spiega il quotidiano - contro il Dudelange è stata scongiurata nel risultato, non nella prestazione".