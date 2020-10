La Stampa: "Focolaio Lazio, il Toro rischia di essere la squadra con meno minuti nelle gambe"

Il focolaio in casa Lazio potrebbe avere conseguenze significative anche sul Torino: come fa osservare La Stampa, infatti, tutto ruota attorno ai tamponi cui saranno sottoposti in giornata i biancocelesti. "Il Toro - si legge - aspetta e si sforza di pensare soltanto al campo e non all'ipotesi di diventare la squadra con meno minuti nelle gambe". Sebbene Lotito voglia giocare comunque, la squadra è a rischio focolaio perché quattro giocatori (Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson) sono stati fermati dall'UEFA, mentre altri elementi erano già in non perfette condizioni da inizio settimana. Va detto però che i controlli per giocare in Europa hanno già tratto in inganno due volte: per Hakimi dell'Inter e Mancini della Roma.