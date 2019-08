La Stampa: "Fonseca e la A che non rischia più"

© foto di stefano tedeschi

A dieci giorni dall'inizio del campionato La Stampa propone un approfondimento sulle panchine di Serie A, titolato: "Fonseca e la A che non rischia più". Sono ben sette i cambi di guida tecnica al via della prossima stagione, ma di questi solo l'allenatore della Roma Paulo Fonseca è un debuttante assoluto: non capitava da 24 anni. Serie A che ormai si affida all'usato sicuro, anche perchè statisticamente non è andata sempre benissimo agli esordienti: 39 esoneri su 81 negli ultimi anni.