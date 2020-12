La Stampa: "Fra Agnelli e De Laurentiis vertice per la distensione"

"Fra Agnelli e De Laurentiis vertice per la distensione", titola stamane La Stampa in taglio alto di prima pagina. Dopo le lunghe polemiche relative alla mancata disputa di Juventus-Napoli ed i conseguenti ricorsi e controricorsi che hanno portato alla decisione del CONI di rigiocare il match, ieri è arrivato l'incontro tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, con la stretta di mano e segnali di distensione. Il tutto in occasione del vertice per mettere a punto la media company che dovrà poi gestire i diritti televisivi.