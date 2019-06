La Stampa: "Francia, stadi esauriti. Il mondo scopre calcio femminile"

Il quotidiano La Stampa riserva spazio in prima pagina al Mondiale di calcio femminile, iniziato ieri sera con il netto successo della Francia contro la Corea. "In Francia stadi esauriti, il mondo scopre il calcio femminile", è il titolo che propone il giornale in edicola.

Ieri poker transalpino, domani l'Italia. La selezione di casa non ha avuto problemi al Parco dei Principi, vincendo con un rotondo 4-0. Domani, invece, le azzurre sfideranno l'Australia.