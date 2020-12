La Stampa: "Frappart nella storia senza fare rumore. Ora mancano solo Europei e Mondiali"

vedi letture

La Stampa nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "Frappart nella storia senza fare rumore. Ora mancano solo Europei e Mondiali". Il pallone raccolto dalla donna all'ingresso in campo per un attimo ha il peso della storia, ma è solo un attimo. Frappart fa il suo lavoro dirigendo con personalità, senza paura del confronto, dosando i fischi, ammonendo sicura con gesti molto evidenti. Non ci sono proteste e l'arbitra si mostra sobria e tranquilla, mai lontana dall'azione. Frappart non ha ancora molte competizioni da scardinare, le mancano giusto un Europeo e un Mondiale.