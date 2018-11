La Stampa: "Fumo di Londra". Inter al di sotto delle aspettative

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Fumo di Londra" è il titolo scelto da La Stampa per analizzare la sconfitta dell'Inter a Wembley contro il Tottenham. "Inter al di sotto delle aspettative - si legge -: ko con il Tottenham e raggiunga in classifica. Per gli ottavi deve battere il PSV e sperare che gli inglesi non superino il Barça".