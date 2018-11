La Stampa: "Garanzia Sirigu, in porta c'è un senatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i tanti spunti d'interesse dell'amichevole di questa sera in Belgio dell'Italia contro gli USA c'è anche quello legato al portiere. Al posto di Gianluigi Donnarumma, oramai titolare del dopo Buffon, ci sarà Salvatore Sirigu oggi estremo difensore del Torino. Di lui parla La Stampa nel pezzo dal titolo "Garanzia Sirigu, in porta c'è un senatore. 'In azzurro non ci sono titolari e riserve'" titola il quotidiano