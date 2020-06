La Stampa: "Gattuso tra catenaccio e futuro: così ha fatto fuori Lazio e Inter"

vedi letture

"Gattuso tra catenaccio e futuro: così ha fatto fuori Lazio e Inter". Questo il titolo sulle pagine de La Stampa in edicola stamani in riferimento al percorso fatto dal Napoli di Gattuso in Coppa Italia: "Napoli-Juventus è la sua finale, l'ha conquistata tutto da solo battendo Perugia ma poi anche Lazio e Inter - le antagoniste per lo scudetto di Madame - ed è l'unico percorso che gli appartenga e che non debba condividere con Ancelotti, il suo «papà» ma anche il suo predecessore, dal quale ha ereditato l'11 dicembre una «squadra di talento incredibile» in ritardo in campionato ma qualificata agli ottavi di Champions".