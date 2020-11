La Stampa: "Giampaolo si gioca il posto senza Belotti: il nuovo incubo del tecnico granata"

Il Torino non naviga certo in ottime acque ed il tecnico Giampaolo pare sempre più a rischio. L'edizione odierna de La Stampa titola: "Giampaolo si gioca il posto senza Belotti: il nuovo incubo del tecnico granata". Per ora il tecnico continua ad essere difeso da chi l'ha scelto, ma al tecnico abruzzese servirà passare indenne il doppio ostacolo ravvicinato Genoa e Crotone. In caso di sconfitte diventerebbe molto difficile difenderlo ad oltranza. Però il tecnico si giocherà tutto senza il suo bomber Andrea Belotti: soffre per una forte contusione e difficilmente potrà esserci contro il Genoa. Il Gallo è l'unica certezza del Torino, in una stagione iniziata con un solo punto in classifica.