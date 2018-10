La Stampa: “Gli azzurri conquistano Mattarella”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio alla festa per i 120 anni della FIGC andata in scena ieri al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato le rappresentative azzurre sulle pagine sportive de La Stampa: “Italia, la festa del pallone al Quirinale. E gli azzurri conquistano Mattarella”. Il Capo di Stato: “Auguro al mio successore una finale mondiale come Pertini e Napolitano”.