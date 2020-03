La Stampa: "Gli Inzaghi in testa in A e in B"

"Gli Inzaghi in testa in A e in B". Questo il titolo che La Stampa utilizza nel taglio alto della sua prima pagina. La Lazio è salita in cima alla classifica di Serie A, il Benevento guida la B a +20 sulla terza. I due fratelli del gol - si legge - sono diventati campioni anche in panchina. Ed il tecnico biancoceleste sogna: "Sarebbe bello rivivere la festa del 2000".