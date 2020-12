La Stampa: "Gol, soldi e fiducia. La Juventus con CR7 vuole tutto"

"Gol, soldi e fiducia. La Juventus con CR7 vuole tutto", scrive stamani La Stampa. Ronaldo ha già segnato 131 gol in 172 partite e stasera contro la Dinamo Kiev vuole aumentare il bottino. I bianconeri dipendono dal proprio campione portoghese e col Benevento lo si è visto. Oggi la logica avrebbe suggerito il turnover sennonché l'ex Real vuole esserci sempre in Champions e una vittoria garantirebbe 2,7 milioni come premio Uefa, che in tempo di Covid fanno più che comodo.