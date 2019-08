© foto di Rosa Doro

Si parla del mercato della Juventus all'interno delle pagine de La Stampa che si concentra sulla possibile rivoluzione che potrebbe prendere corpo nell'attacco bianconero: "Gol(pe) Juve", titola il quotidiano che sottolinea le probabili cessioni: "Rivoluzione dei bianconeri. Fuori Dybala, Higuain, Mandzukic e Kean: fuori 185 reti realizzati in questi anni. I bianconeri cedono 4 attaccanti su 5 per rifondare il reparto attorno a Ronaldo e dare così l'assalto alla Champions. Aria nuova e grandi campioni, il ds Paratici blinda Lukaku e va in pressing per Chiesa. Resta da risolvere il caso Dybala: la Joya non vuole andare al Manchester United".