La Stampa: "Gomez saluta l'Atalanta e piace a tutti. Anche al Torino"

La Stampa si concentra sul futuro del Papu Gomez: "Saluta l'Atalanta e piace a tutti. Anche al Torino". La società non ha gradito la tempistica dello sfogo, a ridosso del sorteggio di Nyon, a due giorni dalla sfida con la Juventus. Gomez si è allenato regolarmente con i compagni. Non dovrebbe essere messo fuori rosa. Per la conferma bisognerà attendere le convocazioni di oggi, ma la cessione a gennaio è scontata. La famiglia Percassi sta dalla parte di Gasperini, l'architetto che privilegia il collettivo a costo di usare metodi severi. Adesso lo cercano in tanti, c'è un'offerta dalla Cina, non mollano gli arabi dell'Al-Nassr, il Milan lo considera un'alternativa a Calhanoglu se il turco non rinnoverà il contratto e partirà a gennaio. In corsa anche il Torino.