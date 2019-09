© foto di stefano tedeschi

Stasera a Brescia Maurizio Sarri taglia il traguardo dei suoi primi 100 giorni in bianconero, così l'edizione odierna de La Stampa titola: "I cento giorni". Stasera guiderà la Juve a Brescia, nell'anticipo della quinta giornata: partita scivolosa al di là delle apparenze, inchiodata in un tour de force impegnativo e in un momento di cambiamento profondo. Lampi della nuova filosofia sono apparsi, ma il prezzo della metamorfosi è fatto di black out e cedimenti, di inquietudini e sospiri di sollievo, di risultati a volte fortunosi ma confortanti. Ci vuole tempo. Nemmeno al Rigamonti, l'allenatore aspetta una svolta.