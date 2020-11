La Stampa: "I debiti dell'Inter blindano Conte ma il suo progetto sta per fallire"

Oggi è in programma l'assemblea dei soci dell'Inter, che approverà il bilancio 2019/2020, chiuso con un passivo sui 100 milioni, più del doppio di un anno fa: "È il miglior motivo per cui Suning - scrive La Stampa - che paga ancora Spalletti, non considera un esonero di Conte, titolare di un contratto da 12 milioni fino al 2022. E giammai l'ex ct si dimetterà". Il gradimento del tecnico da parte dei tifosi nerazzurri è ai minimi storici, e secondo il quotidiano "non si sbaglia a ritenere che, con un San Siro gremito com'era abitudine, Conte sarebbe già stato sonoramente disapprovato". Sassuolo e Gladbach sono dietro l'angolo: per l'Inter e Antonio, chiosa La Stampa, sono guai se non s'inventano qualcosa.