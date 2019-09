© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa, nella sua sezione sportiva, titola: "I grandi esclusi". Il riferimento è alle liste Champions, con tagli importanti che erano stati annunciati dalla Juventus, e così è stato. La rosa extralarge denunciata da Maurizio Sarri ha portato all'esclusione di tre pedine importanti: se in difesa l'escluso è stato Giorgio Chiellini a causa dell'infortunio al legamento crociato che lo terrà fuori fino al nuovo anno, davanti è rimasto fuori dalla lista Mario Mandzukic, come ampiamente preventivato. La sorpresa arriva in mezzo al campo, dove a non essere presente in lista è Emre Can, mentre trova spazio Matuidi assieme a Ramsey e Khedira.