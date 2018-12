La Stampa: "I tifosi vip pronti ad aiutare l'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante approfondimento de La Stampa su alcune novità societarie in arrivo per l'Inter. "Spunta una società al fianco di Suning. I tifosi vip pronti ad aiutare l'Inter" titola il quotidiano che poi scrive: "Interspac" per ora riunisce 13 soci, presidente l'economica Carlo Cottarelli. Con l'obiettivo di attirarne di più".