© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Cristiano Ronaldo ancora alla ricerca del primo gol in Serie A. Anche altri due bomber di primo piano finora sono rimasti a secco. Di questo parla La Stampa nel pezzo dal titolo: "Icardi&Higuain, bomber in ritardo. Anche Inter e Milan aspettano i gol". "I due argentini - si legge ancora - devono sbloccarsi: a Spalletti e Gattuso serve il loro contributo per fare il salto di qualità".