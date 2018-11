© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Champions e Argentina, Icardi segna ovunque ma ha fame di vittorie". La Stampa titola così a due giorni dal primo gol con l'Albiceleste di Mauro Icardi. Il quotidiano piemontese evidenzia come il centravanti nerazzurro non avesse mai giocato in Champions ma ha debuttato a 25 anni e ha subito fatto quel che gli riesce meglio: segnare. Ora è il momento di vincere, dopo tanti gol: "Numeri importanti, tantissime reti da re dell’area, ma è ora di cancellare quella macchia del palmares vuoto per smettere di essere uno splendido incompiuto. O, se preferite, un perdente di successo".