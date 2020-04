La Stampa: "Il 4 maggio in campo: scintille Figc-Coni"

"Il 4 maggio in campo: scintille Figc-Coni". Questo il titolo a pagina 29 che La Stampa dedica alla data fissata per la ripresa degli allenamenti: "Il calcio voleva riaprire subito. Malagò: "Lo sport chiude". Dopo l'Inter, anche la Juve richiama in Italia gli stranieri. el giorno in cui il Governo ha allungato ufficialmente le misure restrittive per contenere il coronavirus, i segnali di una ripresa si fanno sempre più chiari".