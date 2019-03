© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Focus de La Stampa sulla Nazionale italiana a tinte bianconere. "Il capitano, il numero 10 e il futuro. In Nazionale torna il DNA della Juve" è il titolo scelto dal quotidiano che in vista della sfida di questa sera contro il Liechtensten scrive: "Fascia da Chiellini a Bonucci, Bernadeschi in dubbio ma oramai leader, Kean confermato".