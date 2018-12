La Stampa: "Il futuro si chiama Kean. 'Imparo da CR7 e Balotelli'"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il futuro si chiama Kean. 'Imparo da CR7 e Balotelli'" è il titolo scelto da La Stampa per raccontare il 18enne Moise Kean, protagonista ieri di un evento ad Asti. "Il primo millennial in Nazionale - si legge - è il fiore all'occhiello del vivaio della Juve ma gioca pochissimo. Piace all'Ajax, a gennaio potrebbe partire in prestito. 'Lavoro per costruire qualcosa'".