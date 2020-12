La Stampa: "Il gioco della Juve non convince e Pirlo viene tradito dai suoi giganti"

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con questo titolo: "Il gioco della Juve non convince e Pirlo viene tradito dai suoi giganti". Il sesto pareggio nelle prime 12 di A non accadeva da 36 anni e rimanda il decollo della Vecchia Signora che rimane a -4 dal Milan e perde punti dall'Inter soltanto. Il gioco non convince, a volte è lento e a volte frettoloso, tuttavia le buone opportunità non mancano e a tradire sono i due giganti del gol: Morata e Cristiano Ronaldo.