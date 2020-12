La Stampa: "Il lato positivo dell'emergenza: finalmente una Serie A incerta"

6 squadre in 6 punti, 9 in 10: il lato 'positivo' dell'emergenza è un campionato più equilibrato. Lo scrive La Stampa: "Il lato positivo dell'emergenza: finalmente una Serie A incerta". La Juventus, padrona delle ultime 9 stagioni, soltanto quarta. Milan primo, leader non pronosticato. Sassuolo e Verona nel gruppo con le 7 che hanno appena terminato i gironi di Coppa. Inter-Napoli e Juve-Atalanta in programma quest'oggi non sono spareggi ma già valgono doppio. E oggi il Milan affronta il Genoa, ultima squadra capace di battere i rossoneri in campionato (era marzo, stava per arrivare il lockdown). Un anno fa il Natale arrivò dopo il 17° turno: dominavano Juve e Inter, a +6 sulla Lazio e +10 sull'Atalanta. Quest'anno, sotto l'albero, dovrebbero trovarsi più vicine.