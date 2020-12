La Stampa: "Il passo di Pirlo è lo stesso di Ferrara. Juve frenata dai pareggi"

vedi letture

La Stampa, in edicola, si focalizza sull'andamento della Juventus: "Il passo di Pirlo è lo stesso di Ferrara. Juve frenata dai pareggi". Le "leggerezze" dei bianconeri, ancora rimontati dopo il vantaggio, cominciano a pesare sull'umore, anche al netto di una classifica dove scarseggiano i punti e manca ancora un successo in uno scontro diretto. A Pirlo manca la continuità dei risultati, visto che non c'è stato ancora un tris di vittorie in campionato e i 24 punti collezionati finora sono gli stessi di Ciro Ferrara nel 2009-10. Qualcosa non torna, comprese le modalità degli ultimi tre pareggi con Lazio, Benevento e Atalanta in cui gli avversari hanno rimontato. L'obiettivo è fare bottino pieno sabato sera a Parma e martedì allo Stadium contro la Fiorentina.