La Stampa: "Il piano B dell'Italia: Under 20 e non 21"

"Il piano B dell'Italia: Under 20 e non 21", titola così nella sezione sportiva l'edizione odierna de La Stampa. Una squadra al posto dell'altra: stessa maglia, stesso obiettivo, età diversa. Nel calcio al tempo del Covid accade anche questo e la rivoluzione è azzurra perché è l'Italia ad aver pensato, e preparato, un piano-B che può fare scuola. La squadra che si fa da parte è l'Under 21 per colpa di sette giocatori positivi nel giro di una settimana: niente Under 21, spazio all'Under 20 con uno spread nell'età dei ragazzi dai 2 ai 3 anni in meno. La maglia è la stessa così come l'obiettivo: affrontare la Repubblica d'Irlanda che guida il gruppo 1 con tre punti di vantaggio sugli azzurrini.