La Stampa: "Il positivo del Toro frena la Serie A. E Merkel dà il via libera alla Bundesliga"

vedi letture

"Il positivo del Toro frena la serie A E Merkel dà il via libera alla Bundesliga". Questo il titolo sulla prima pagina de La Stampa in riferimento al primo caso di Coronavirus trovato nel Torino nei primi test medici effettuati, cui nome non è stato rivelato. Mentre in Germania la Merkel dà il via libera alla ripartenza della Bundesliga, nonostante i casi di Coronavirus tra i giocatori non manchino.