La Stampa: "Il solito Toro: con l'Inter va sul 2-0, poi ne prende quattro"

La Stampa, stamani in edicola, apre sulla sconfitta granata: "Il solito Toro: con l'Inter va sul 2-0, poi ne prende quattro". Ancora una volta in vantaggio, il club di Urbano Cairo viene rimontato e sorpassato, stavolta ne approfitta l'Inter per buona parte mediocre. Dopo una brillante ora di gioco (e senza Belotti) la squadra di Giampaolo si squaglia e scivola sempre più in basso: ora è penultima.